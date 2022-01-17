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Американцы не довольны внешней политикой Байдена

CBS: больше половины американцев не одобряют политику Байдена в отношении России

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Большинство граждан США отрицательно оценивают действия президента страны Джо Байдена на международной арене. Опрос, посвященный итогам первого года Байдена в Белом доме, провел телеканал CBS News.

На вопрос об отношении к решению главой государства проблем, связанных с Россией, 55% респондентов ответили отрицательно. Выстраивание отношений с Китаем раскритиковали 56% опрошенных.

Журналисты также узнали отношение американцев к действиям Байдена в экономике (восстановление после падения в начале пандемии коронавируса) и здравоохранении (борьба с COVID-19).

В целом работу 46-го президента Соединенных штатов одобряют 44% американцев.

Ранее обозреватель Bloomberg Джош Уингроу посулил Байдену «очень плохую зиму» из-за высокой инфляции, вызванной штаммом «омикрон», вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией и напряженности в российско-американских отношениях, которую спровоцировала ситуация вокруг Украины.

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Отношения России и США
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