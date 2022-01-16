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В Великобритании начали расследовать «винные пятницы» с участием Бориса Джонсона

В Великобритании приступили к расследованию мероприятий с Джонсоном на Даунинг-стрит

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Reuters

Старшая госслужащая из Уайтхолл Сью Грей займется расследованием мероприятий на Даунинг-стрит во время локдауна, в которых участвовал премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает The Times.

«Ожидается, что расследование Грей, о котором, как предполагалось, будет сообщено в конце следующей недели, затянется», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что холодильник для вина был установлен в углу пресс-центра на Дунинг-стрит, 10, в начале декабря 2020 года. Он стал частью еженедельных «винных пятниц», как их называли чиновники – участники вечеринок. Многие из них продолжались вплоть до трех утра.

Издание отмечает, что в это время в Великобритании действовали строгие коронавирусные ограничения, которые предполагали запрет на встречи двух и более людей из разных семей.

Издание отмечает, что результаты расследования должны быть озвучены в конце следующей недели.

Ранее офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принес официальные извинения королеве Елизавете II за вечеринку, проведенную в ночь перед похоронами ее мужа, герцога Филиппа Маунтбеттена.

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