Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны России нет эскалации в отношении Украины, а США не предоставили доказательств своих обвинений. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Ранее Песков заявил, что Россия непричастна к атакам на государственные сайты Украины.

По его словам, Кремлю известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Москвы.

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».