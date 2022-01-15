Лондон обвинил Москву в проведении дезинформационной кампании

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в своем Twitter написала, что Россия проводить дезинформационную кампанию для оправдания вторжения на территорию Украины.

«Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Россия должна остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры с Украиной», — написала министр.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжение» России на Украину произойдет в середине января-февраля 2022 года. По ее словам, Россия может «сфабриковать повод для такого вторжения».

Позднее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью The Financial Times, что США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину. Она не стала конкретизировать, что это за сценарии, однако указала, что работа, которую США ведут с союзниками, направлена на то, чтобы «причинить очень острую боль очень быстро», если Россия предпримет шаги агрессии против Украины в любой форме.

Посольство РФ в Вашингтоне в ответ на это заявило, что подобные рассуждения американских представителей лишь подтверждают «непрекращающееся информационное давление» на Российскую Федерацию.

Российские дипломаты предостерегли американских коллег «от авантюр такого рода». Кроме того, они подчеркнули, что Москва выступает против войны и придерживается дипломатического способа решения любых международных проблем.