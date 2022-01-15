В Госдуме оценили слова Нуланд о подготовке сценариев на случай «вторжения» РФ на Украину

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину.

По его словам, США подобными «безосновательными заявлениями и провокациями засоряют информационное пространство для нагнетания истерии».

«Наша страна не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии», — сказал он.

Ранее Нуланд в интервью The Financial Times заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину. Она не стала конкретизировать, что это за сценарии, однако указала, что работа, которую США ведут с союзниками, направлена на то, чтобы «причинить очень острую боль очень быстро», если Россия предпримет шаги агрессии против Украины в любой форме.