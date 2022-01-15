Пушков высмеял идею Зеленского встретиться с Путиным

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, украинский лидер все пытается оказаться в высшей лигу, к которой не принадлежит.

«Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно», — заявил политик.

Он назвал такую инициативу главы Украины «очередной неудачной попыткой самопиара».

Также Пушков выразил мнение, что Зеленский не хочет или не может понять, что его страна является «не отдельным самостоятельным субъектом в политике Запада, а ее придатком».

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать совместную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о саммите РФ-США-Украина от Вашингтона не поступало.