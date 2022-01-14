WSJ: Европа не будет вводить жесткие санкции против России в помощь США

Зависимость Европы от поставок нефти и газа из России не позволит ей ввести серьезные санкции в отношении Москвы в случае еще большего ухудшения отношений с США. Об этом в статье для The Wall Street Journal пишут колумнисты издания Джо Уоллес и Георгий Канчев.

Авторы статьи напоминают, что Россия являлась главным поставщиком энергоносителей для континента еще со времен Советского Союза. В течение последних нескольких лет она смогла существенно нарастить долю в газовом рынке Европы и в 2021 году продала порядка 124 млрд кубометров сырья странам в регионе.

По мнению специалистов издания, Брюссель окажется в еще более зависимом от Москвы положении в случае полного запуска новой магистрали до Германии — «Северного потока — 2». По словам Уоллеса и Канчева, страны Европы пока не нашли альтернативный источник поставки таких объемов топлива и поэтому не смогут выжить без России.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России. По его словам, будет усилена координация с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ.