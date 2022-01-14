В Белом доме заявили о наличии данных о готовящихся «провокациях» России на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США обладают данными о том, что Россия готовит «провокации» на Украине.

«Наша информация также свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине. Например, российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров», — сказала она.

Аналогичное заявление в ходе брифинга в Министерстве обороны США сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, у США есть свидетельства о якобы подготовке Россией предлога для вторжения на Украину.

По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные публикации о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе носят голословный характер.

Телекомпания CNN со ссылкой на представителя представителя администрации США накануне писала, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции «под ложным флагом» на востоке Украины.

По словам источника, администрация Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению на Украину и это может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатам не удастся достичь своих целей на переговорах. У Вашингтона якобы есть свидетельства того, что «российские боевики» обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.