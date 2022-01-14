На Украине обвинили Россию в кибератаке на сайты украинского правительства и министерств

Глава Совбеза Украины Алексей Данилов утверждает, что Россия крайне высокой вероятностью стоит за атаками на сайты украинского правительства. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», — сказал он, добавив, что украинская сторона «уверена в этом на 99,9%».

Накануне стало известно, что работа веб-сайтов правительства Украины была заблокирована в результате кибератаки — она произошла в ночь с 13 на 14 января. Стали недоступны сайты МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минзащиты окружающей среды и Госказначейства.

Кроме того, на странице МИД появилось сообщение на украинском, русском и польском языках, информирующее, что «ваши личные данные были загружены в общую сеть, все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно».

Также перестал работать сайт госуслуг — «Дiя». По данным министерства цифровой трансформации Украины, утечки персональных данных не произошло. Инцидент расследуют СБУ и киберполиция.