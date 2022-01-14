В Сенате США представили проект санкций против России в случае вторжения на Украину

Сенатор Конгресса США Марко Рубио представил проект санкций против России в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Согласно тексту законопроекта, санкции могут ввести лично против президента России Владимира Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Также ограничения могут коснуться доступа России к международной межбанковской системе SWIFT.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции. По его словам, санкции будут разрабатываться с участием партнеров союза.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции против России в случае «эскалации на Украине» являются лишь частью доступного инструментария, есть и другие меры.

Он подчеркнул, что у США существуют иные инструменты, которые могут быть использованы против России. По словам советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности, они касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации.