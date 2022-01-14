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В Финляндии прокомментировали сообщения о планах вступления страны в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что у его страны нет планов вступать в НАТО

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Global Look Press

Финляндия в настоящее время не планирует вступать в НАТО. Об этом в ходе конференции после встречи министров иностранных дел Европейского союза во Франции заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, сообщает Reuters.

«Финляндия не обсуждает вступление в НАТО, и у Финляндии нет таких планов в ближайшее время. <...> Политика безопасности Финляндии остается неизменной», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может произойти очень быстро, если эти страны сами примут решение войти в альянс.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявив, что любое расширение НАТО беспокоит Москву и представляет ей угрозу, так как этот альянс — инструмент конфронтации.

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