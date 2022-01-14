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Призвавший к отставке Джонсона лидер лейбористов тоже устроил вечеринку в разгар пандемии

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Global Look Press

Лидер партии лейбористов Кир Стармер тоже мог участвовать в вечеринке с коллегами в разгар локдауна в мае 2021. Об этом сообщает The Telegraph.

Несмотря на то, что глава парламентской оппозиции призвал к немедленной отставке консервативного правительства после того, как стала известна информация о проведении вечеринок во время локдауна, вызванного пандемией COVID-19, его самого заподозрили в участии в вечеринках.

На фотографии Стармер стоит рядом с двумя другими людьми, а на фоне видны силуэты еще нескольких людей.

«Он провел последние два месяца, критикуя людей за то, что они делают то же самое, что и он сам. Он самый настоящий лицемер», — сообщил источник изданию.

При этом в самой партии лейбористов отметили, то никто ограничения в связи с локдауном не нарушал, а на фотографии запечатлен с членом парламента, избираемого от округа, и участвовал в онлайн-мероприятии.

Ранее сообщалось о том, что офис премьер-министра Великобритании извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринку накануне похорон принца Филиппа.

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