Назначенный послом в Белоруссии Грызлов останется председателем Высшего совета ЕР

Ставший послом в Белоруссии Борис Грызлов останется председателем высшего совета партии «Единая Россия», сообщает РИА «Новости».

14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Днем ранее МИД Белоруссии согласовал кандидатуру Грызлова на пост российского посла.

До назначения — с 2015 года — Грызлов возглавлял российское представительство в контактной группе по Донбассу.

С 2011 по 2016 год Грызлов состоял в Совете безопасности России. В 2003-2011 годах он был спикером Госдумы, а с 2001 по 2003 год находился на посту министра внутренних дел.

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Тенгиз Думбадзе ранее позитивно оценил возможное назначение Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Думбадзе назвал Грызлова профессиональным, преданным России человеком, который всегда относился к Белоруссии с особым уважением и симпатией.