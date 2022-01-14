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Украинская разведка сообщила о готовящихся «провокациях» российских спецслужб

Минобороны Украины: российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить Киев

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Global Look Press

Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что российские спецслужбы якобы готовят провокации, чтобы обвинить Киев. Ведомство опубликовало соответствующее заявление в Facebook.

По информации военного ведомства, 13 января в Приднестровье было проведено совещание, в ходе которого до военнослужащих довели сведения о якобы готовящихся провокациях со стороны российских спецслужб в районе артиллерийских складов в районе населенного пункта Колбасная. В сообщении уточнялось, что соответствующие распоряжения якобы поступают «в военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов». Украинских военнослужащих проинформировали, что командирам было приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

В последнее время на Западе и Украине в частности стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о подготовке этого «вторжения», российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

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