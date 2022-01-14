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В МИД Германии назвали темы переговоров в Москве

МИД Германии: на переговорах в Москве обсудят вопросы европейской безопасности

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Michael Sohn/AP

В МИД Германии заявили, что на переговорах в Москве министры иностранных дел России и ФРГ Сергей Лавров и Анналена Бербок обсудят вопросы европейской безопасности, а также ряд двухсторонних и международных тем. Об этом сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер, передает РИА «Новости».

«Хочу сказать ясно, что переговоры министров не будут продолжением переговоров, начатых в других форматах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с коллегой из Германии Анналеной Бербок переговоры по гарантиям безопасности 18 января в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Помимо предложений Москвы по гарантиям безопасности, министры планируют затронуть состояние и перспективы отношений России и ФРГ, формирование графика будущих встреч представителей двух стран, экономические проекты, региональные и международные вопросы и другое.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, в ходе которого прошли переговоры по предложению России относительно гарантий безопасности в Европе. До этого, 9-10 января этот же вопрос обсуждался с представителями США в Женеве.

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