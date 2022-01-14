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Британское правительство провело тайную вечеринку накануне похорон принца Филиппа

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Andrew Parsons/Keystone Press Agency/Global Look Press

Незаконные вечеринки сотрудников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время локдауна в 2021 году проходили 16 апреля 2021 года накануне похорон британского принца и мужа королевы Елизаветы Второй Филиппа. Об этом сообщает Reuters .

Агентство отмечает, что сотрудники аппарата закупали в ближайшем супермаркете выпивку «чемоданами», ставили громкую музыку с ноутбука, а также сломали качели сына Джонсона.

Агентство отмечает, что всплывшие нарушения могут привести к отставке Джонсона.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что внутреннее расследование вечеринок в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, вероятно, придет к выводу, что их проведение не было преступным.

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