Британское правительство провело тайную вечеринку накануне похорон принца Филиппа

Незаконные вечеринки сотрудников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время локдауна в 2021 году проходили 16 апреля 2021 года накануне похорон британского принца и мужа королевы Елизаветы Второй Филиппа. Об этом сообщает Reuters .

Агентство отмечает, что сотрудники аппарата закупали в ближайшем супермаркете выпивку «чемоданами», ставили громкую музыку с ноутбука, а также сломали качели сына Джонсона.

Агентство отмечает, что всплывшие нарушения могут привести к отставке Джонсона.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что внутреннее расследование вечеринок в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, вероятно, придет к выводу, что их проведение не было преступным.