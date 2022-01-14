Лавров заявил об искусственном заманивании в НАТО Украины и скандинавских стран

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, что НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, передает ТАСС.

«Курс США и Североатлантического альянса откровенно провозглашен как сдерживание КНР, РФ, не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности», — сказал министр иностранных дел.

Он также напомнил о недавно прозвучавших «интересных заявлениях» от руководства НАТО и Соединенных Штатов о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами альянса, «будут приветствоваться».

«То есть такое искусственное заманивание, расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются», — подчеркнул Лавров.

Ранее обозреватели газеты The New York Times рассказали, почему Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. По их мнению, европейские союзники НАТО сомневаются в необходимости вступления Украины в альянс, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указывают, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.