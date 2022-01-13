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МИД РФ осудил националистические заявления министра-«русофоба» из Казахстана

Захарова раскритиковала националистические заявления нового министра информации Казахстана Умарова

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Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике националистические высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, известного своими «русофобскими» заявлениями, передает ТАСС.

По ее словам, подобные заявления являются неприемлемыми.

«Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», — сказала дипломат.

Также она отметила, что РФ считает назначение Умарова внутренним делом Казахстана, а руководство республики настроено на укрепление связей с Москвой.

«Руководство Казахстана твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Ранее с новым министром отказались работать в Россотрудничестве. Глава ведомства Евгений Примаков заявил, что Умаров подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность.

В публикации он приводит некоторые цитаты Умарова. В частности, тот назвал русских «навязанной диаспорой», которая должна благодарить Казахстан за то, что ее права соблюдаются, в отличие от других стран.

Сам Умаров написал в своем Facebook, что «не является тем, кем его пытаются представить» и заверил, что в прошлом вел плодотворную работу «с российскими и другими партнерами». Он подчеркнул, что понимает, насколько для Казахстана важны союзнические отношения с Россией, а также заявил, что планирует «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».

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