Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Дублине пытались сжечь паб Конора Макгрегора 16:23
В России могут подорожать гибридные автомобили 16:21
Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом региональную безопасность 16:20
Путин подвел итоги миссии ОДКБ в Казахстане 16:19
Мосгорсуд ликвидировал «Штаб татар Москвы» 16:19
Липецкого депутата будут судить за исполнение гимна СССР на заседании облсовета 16:09
Кокорин поставил лайк под публикацией Глушакова с предложением перейти... 16:07
В «Векторе» прокомментировали сообщение о поголовном заражении... 16:06
Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве по гарантиям... 16:06
В Москве продают «кровать фаворитки Николая II» 16:05

Американских дипломатов в Женеве и Париже госпитализировали с «гаванским синдромом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Дипломаты США в Женеве и Париже госпитализированы с подозрением на «гаванский синдром», сообщает The Wall Street Journal.

По информации источника издания, по крайней мере у троих сотрудников консульства в Женеве заподозрили симптомы «гаванского синдрома», и одного из дипломатов вывезли в США для лечения. Как отмечается в статье, «загадочное неврологическое заболевание» поразило до 200 американских дипломатов по всему миру.

Также в Париже сотрудники посольства США сообщили о предполагаемом случае проявления «синдрома» и призвали других сообщать о любых необычных симптомах, связанных с этим явлением.

Гаванский синдром — совокупность неврологических симптомов, характеризующихся головокружением, тошнотой, головными болями и проблемами со слухом.

В мае прошлого года газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что более 130 дипсотрудников США за рубежом получили повреждения мозга из-за «акустических атак». В 2016 году дипломаты, сотрудники ЦРУ и военные, работающие на Кубе и в КНР, стали жаловаться на головокружение, шумы в голове, тошноту и проблемы со зрением.

Ряд представителей Пентагона заявили, что за некоторыми атаками может стоять Главное управление Генштаба ВС РФ. Для расследования происходящего была создана рабочая группа ЦРУ. В государственном департаменте США рассекретили доклад, касающийся причины появления «гаванского синдрома», предположив, что источником таинственного заболевания могли стать сверчки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть