Американских дипломатов в Женеве и Париже госпитализировали с «гаванским синдромом»

Дипломаты США в Женеве и Париже госпитализированы с подозрением на «гаванский синдром», сообщает The Wall Street Journal.

По информации источника издания, по крайней мере у троих сотрудников консульства в Женеве заподозрили симптомы «гаванского синдрома», и одного из дипломатов вывезли в США для лечения. Как отмечается в статье, «загадочное неврологическое заболевание» поразило до 200 американских дипломатов по всему миру.

Также в Париже сотрудники посольства США сообщили о предполагаемом случае проявления «синдрома» и призвали других сообщать о любых необычных симптомах, связанных с этим явлением.

Гаванский синдром — совокупность неврологических симптомов, характеризующихся головокружением, тошнотой, головными болями и проблемами со слухом.

В мае прошлого года газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что более 130 дипсотрудников США за рубежом получили повреждения мозга из-за «акустических атак». В 2016 году дипломаты, сотрудники ЦРУ и военные, работающие на Кубе и в КНР, стали жаловаться на головокружение, шумы в голове, тошноту и проблемы со зрением.

Ряд представителей Пентагона заявили, что за некоторыми атаками может стоять Главное управление Генштаба ВС РФ. Для расследования происходящего была создана рабочая группа ЦРУ. В государственном департаменте США рассекретили доклад, касающийся причины появления «гаванского синдрома», предположив, что источником таинственного заболевания могли стать сверчки.