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В МИД РФ подвели итоги переговоров по гарантиям безопасности

Лавров: переговоры по гарантиям безопасности показали противостояния на мировой арене

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене, сообщает РИА «Новости».

«Они [переговоры] отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование», — рассказал он в интервью Первому каналу.

При этом, по словам Лаврова, консультации в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность, были деловыми, что «позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров».

«Москва примерно понимала настрой американцев в Женеве, но мы должны были озвучить наши требования в самой жесткой форме», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр также подчеркнул, что ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирование в евроатлантике.

Помимо этого, США пообещали, что на следующей неделе «положат на бумагу» — ответ по гарантиям безопасности, а генсек НАТО обещал ответ в течение недели, резюмировал Лавров.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что сдерживание России является одной из главных задач НАТО, на что выделяются колоссальные ресурсы.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

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