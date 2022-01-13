В МИД России предостерегли Киев от «пути в никуда»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Киев упивается иллюзией реванша, рассчитывая не выполнять Минские соглашения. Об этом он сообщил в эфире RTVI.

По его словам, украинская столица только ищет повод для отказа от выполнения предыдущих договоренностей.

«Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников», — уточнил Рябков.

Он предупредил, что Москва не даст возможности возложить на нее ответственность за действия Киева.

Как заметил Рябков, РФ предостерегает Украину и Запад от планов военного решения проблемы с Донбассом.

«Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда», — приводит телеканал заявление замглавы Министерства иностранных дел.

Ранее в Британии предупредили РФ о новых санкциях в случае «вторжения» на Украину.