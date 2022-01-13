Чубайс: Путин увел РФ с пути глобального отставания

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что глава государства Владимир Путин смог увести страну с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чубайс напомнил, что в настоящий момент мир осуществляет энергетический переход: от старых, невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ) к чистым. К последним относятся ветер, солнце, атом, а также гидроэнергетика.

Он подчеркнул, что могут быть две стратегии: игнорирование необходимости энергетического перехода, а также пересмотр энергосистемы.

«Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy. Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии», — сказал Чубайс.

Точку смог поставить Путин, когда обозначил целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году, заключил Чубайс.

В конце декабря Чубайс назвал определение целей зеленого энергоперехода важнейшим достижением России.