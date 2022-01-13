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На Западе раскрыли последствия санкций против России

Экс-посол Великобритании Брентон: новые санкции делают Россию еще упрямее

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что введение новых санкций не сдерживает, а делает РФ «еще упрямее», сообщает телеканал CNBC.

По его словам, страны Запада могу и дальше продолжать упорствовать, но в результате возрастает риск «очень, очень опасной конфронтации». При этом, Россия и США все-таки надеются избежать военной конфронтации, отметил Брентон.

Подобного мнения придерживается и руководитель профильного политологического центра университета Джорджтауна Анджела Стент. Так, она отметила, что угроза возможных санкций до сих пор не заставила Россию «отступить».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не боится «калечащих» санкций Соединенных Штатов. По его словам, персональные санкции против высшего руководства РФ «провокационны и бесперспективны».

12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Также они предложили в случае эскалации конфликта на Украине ввести ограничительные меры в отношения президента РФ Владимира Путина, руководителей МИД, Минобороны и начальника Генштаба.

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Отношения России и США
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