Страны Прибалтики начали переговоры с Североатлантическим альянсом о размещении в Эстонии, Латвии и Литве дополнительных батальонов НАТО, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает издание Reuters.

Каллас подтвердила, что подобные переговоры действительно проводятся. По ее словам, государства видят в увеличении контингента альянса сдерживающий фактор из-за «российской угрозы».

«Посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть опасения», — уточнила эстонский премьер.

Подразделения НАТО разместили в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Крым вошел в состав РФ в 2014 году.

«Я думаю, что мы не должны попадать в ловушку, обсуждая, что мог бы сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого», — добавила премьер-министр.

Подробности увеличения присутствия дополнительных батальонов НАТО в Прибалтике не приводятся.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий напомнил генсеку НАТО Столтенбергу бомбежки Белграда.