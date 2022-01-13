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Депутат Госдумы ответил на «эмоциональное» выступление генсека НАТО

Депутат Госдумы Слуцкий напомнил генсеку НАТО Столтенбергу бомбежки Белграда

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале «непривычно эмоциональное» поведение генсека НАТО Йенса Столтенберга в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

Комментируя взыскивание норвежского дипломата о позитивной роли НАТО в событиях Югославии в 1999 году, Слуцкий напомнил, что страна по итогам действий Североатлантического альянса распалась.

«Генсек Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален. <...> Особенно когда заявлял, что, мол, Альянс спасал жизни мирных жителей в Югославии (очевидно, бомбежками Белграда), а страна распалась в результате внутренних противоречий», — написал Слуцкий.

Также депутат не согласился с заявлением Столтенберга о том, что расширение НАТО не является актом агрессии и представляет собой «распространение демократии».

«Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности», — заключил парламентарий.

Заседание Совета Россия-НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими.

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