СМИ узнали о планах главы британского МИД посетить Россию

Вступившая в должность главы МИД Великобритании в сентябре 2021 года Лиз Трасс планирует совершить визит в Москву. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По его словам, приезд британского министра может состояться уже в начале февраля. При этом другой источник издания, близкий к британскому МИД, опроверг эти сведения и заявил, что на данный момент подготовка к подобной поездке не ведется. Главы МИД Великобритании не посещали Россию с декабря 2017 года. В последний раз в Россию приезжал Борис Джонсон, который в настоящее время является премьер-министром Соединенного Королевства.

«Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей», — сообщил источник.

В декабре Трасс в ходе переговоров глав МИД стран G7 — «Большой семерки» заявила, что Лондон и его партнеры должны отказаться от поставок российского газа, «чтобы сохранить свою независимость».