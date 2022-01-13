На Украине сообщили о диалоге с Турцией по противодействию России

Украинские власти ведут переговоры с Турцией касательно совместных усилий по обеспечению безопасности в Черном море. Об этом в эфире «Украинского радио» сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Черное море является важным регионом для Украины, где Киеву необходимо противостоять усилиям России, которая также является черноморской державой.

«И об этом мы также должны говорить с членами НАТО. Потому что для них это тоже приоритетный регион», — уточнил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщало, что Турция не заинтересована вступать в войну с Россией из-за Украины в случае военного конфликта. По словам источника агентства, Турция не поможет Киеву, хотя является членом НАТО и активно развивает военное сотрудничество с Украиной, поставляя ей беспилотники Bayraktar.

Он подчеркнул, что Анкара не координирует свою внешнюю политику с Вашингтоном, а действует самостоятельно, защищая свои национальные интересы.