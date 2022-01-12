Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ягудин после мужской короткой программы на ЧЕ заявил, что он поверил в Деда... 22:13
Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон» 22:12
Мужчина обратился к врачу с заложенностью уха и узнал, что там таракан 21:54
В посольстве России назвали причину смерти журналиста Зеленского 21:53
Фазель оценил назначение Ротенберга на пост главного тренера СКА 21:46
МИД Британии призвал Москву к деэскалации ситуации 21:45
Шерман объяснила, к чему может привести скопление сил РФ на границе... 21:41
Ведущая Fox News сравнила Путина с Леброном Джеймсом 21:39
Сборная Туниса отказалась доигрывать матч Кубка Африки из-за ошибки судьи 21:35
В Германии поддержали Россию в вопросе нерасширения НАТО 21:34

Администрация Байдена поддержала законопроект с санкциями против России

Bloomberg: администрация президента США Байдена поддерживает законопроект о санкциях против России в случае вторжения на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект сенаторов-демократов о санкциях против России в случае ее вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников администрации.

Кроме того, по словам чиновников, в администрации стремятся заверить европейских союзников в том, что любые потенциальные санкции против России... не нарушат краткосрочные поставки энергоносителей на континент.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая возглавила американскую делегацию на переговорах с российской стороной в Брюсселе,заявила, что концентрация российских войск у границы с Украиной призвана «запугать и оказать давление на Европу и Соединенные Штаты».

На заседании Совета Россия – НАТО, прошедшем 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе, Соединенные Штаты вновь пригрозили России серьезными последствиями в случае вторжения на территорию Украины.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть