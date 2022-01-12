Администрация Байдена поддержала законопроект с санкциями против России

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект сенаторов-демократов о санкциях против России в случае ее вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников администрации.

Кроме того, по словам чиновников, в администрации стремятся заверить европейских союзников в том, что любые потенциальные санкции против России... не нарушат краткосрочные поставки энергоносителей на континент.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая возглавила американскую делегацию на переговорах с российской стороной в Брюсселе,заявила, что концентрация российских войск у границы с Украиной призвана «запугать и оказать давление на Европу и Соединенные Штаты».

На заседании Совета Россия – НАТО, прошедшем 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе, Соединенные Штаты вновь пригрозили России серьезными последствиями в случае вторжения на территорию Украины.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).