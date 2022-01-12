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Шерман объяснила, к чему может привести скопление сил РФ на границе с Украиной

Замгоссекретаря Шерман: скопление сил РФ на границе с Украиной может привести к конфликту

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Global Look Press

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман утверждает, что концентрация российских войск у границы с Украиной может вылиться в конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Шерман утверждает, что Россия «сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать».

«Это провокационный шаг, ведущий к эскалации напряженности и вызывающий большую обеспокоенность. Без сомнения, это может привести к конфликту», — заявила Шерман.

Ранее первый заместитель госсекретаря США заявила, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО пригрозили России «последствиями» в случае обострения кризиса вокруг Украины.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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