Грушко назвал переговоры России и НАТО «разговором по душам»

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что заседание Совета Россия – НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО, видеозапись которой опубликована на You-Tube-канале РБК.

«Я думаю, (встреча была) абсолютно нужна. Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось (бы) в полный рост поставить эти вопросы (по безопасности). Они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам », — заявил Грушко.

Он отметил, что Москве, возможно, удалось донести до представителей Североатлантического альянса, что ситуация становится нетерпимой, и в какой-то момент риски, связанные с продолжением нынешнего курса альянса, могут перевесить те преимущества, которые НАТО сегодня хочет извлечь из тезиса, что будущее безопасности Евроатлантики должно быть натоцентричным.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В Министерстве обороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности. Там подчеркнули, что замминистра обороны Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО довел оценки РФ текущего состояния в сфере евробезопасности. В ведомстве отметили, что отношения России и Североатлантического альянса в текущий момент находятся на критически низком уровне.