Москва полагает, что НАТО настроена на сдерживание России

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Грушко: одной из главной задач НАТО является сдерживание России

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Global Look Press

Сдерживание России является одной из главных задач НАТО, на что выделяются колоссальные ресурсы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА «Новости».

«Во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России. Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах», — пояснил Грушко.

По его словам, в своей практической деятельности альянс не собирается учитывать интересы других сторон. При этом у России и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня.

«США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах. Это суша, воздушное пространство, морские пространства, теперь космос и киберпространство. На всех возможных театрах военных действий», — заявил представитель МИД РФ.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В Министерстве обороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности. Там подчеркнули, что замминистра обороны Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО довел оценки РФ текущего состояния в сфере евробезопасности. В ведомстве отметили, что отношения России и Североатлантического альянса в текущий момент находятся на критически низком уровне.

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