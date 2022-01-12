В Польше заявили о денежной схеме по стравливанию Украины и России

Польский аналитик Конрад Рэнкас заявил, что Западу выгодно выделять Украине деньги на подготовку к гипотетической войне с Россией, так как затем они возвращаются в виде оплаты военных заказов. Об этом сообщает «Украина.ру».

Аналитик подчеркнул, что постоянные обсуждения якобы планируемого Россией нападения на Украину являются доказательством того, что эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью.

Рэнкас подчеркивает, что, утверждая об этом, западные СМИ, публикующие информацию о подготовке вторжения, сами начали признавать голословность своих заявлений.

При этом работа западных изданий принесла свои плоды. Так, размер украинского военного бюджета стал более €10 млрд.

«Деньги, которые Запад «одалживает» Киеву, возвращаются обратно в виде оплаты военных заказов, бизнес процветает, а ВПК с услужливыми СМИ подсчитывают прибыли», — рассказал польский аналитик.

Ранее стало известно, что США в рамках оказания «тайной помощи» Украине собираются направить этой стране радарную систему и морское оборудование на сумму в $200 млн, которые были взяты у Пентагона.