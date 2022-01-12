Столтенберг оценил заседание Совета Россия – НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия – НАТО «непростой, но важной дискуссией». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это было непростое обсуждение. Но именно поэтому эта встреча была такой важной», — рассказал Столтенберг.

Он отметил, что между НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, которые нелегко преодолеть.

«Между союзниками в НАТО и Россией существуют серьезные противоречия по этим вопросам. Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

По его словам, это касается вопросов безопасности в Европе и ситуации на Украине.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялась первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча продлилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.