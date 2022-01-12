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В ФРГ ответили на попытки США замедлить запуск «Северного потока – 2»

Депутат бундестага Котре: давление США на «Северный поток-2» нарушает международное право

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Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что попытки США саботировать запуск «Северного потока – 2» нарушают международное право. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Корте, политическое давление и санкции против газопровода со стороны США являются вмешательством во внутренние дела государств Европы.

«Они (Соединенные Штаты) используют давление на поставки газа из России в качестве политического оружия для достижения своих собственных политических целей», — заявил депутат бундестага.

Он отметил, что пренебрежение правительства ФРГ интересами потребителей газа показывает «отсутствие у них компетентности и их высокомерии». По мнению Корте, только США получают выгоду от остановки «Северного потока – 2».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов работают с коллегами в Германии и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы газопровода «Северный поток — 2».

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