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Защита Порошенко прокомментировала ходатайство о принудительной доставке политика в суд

Защита Порошенко: нет оснований для принудительной доставки экс-президента Украины в суд

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Global Look Press

Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко заявила, не видит оснований для принудительной доставки политика в суд сразу по прибытии в страну. Об этом заявил адвокат Игорь Головань, передает ТАСС.

«Никаких оснований для принудительной доставки в суд или его задержания не существует, так как он (Порошенко — прим.) находился за пределами Украины и готов добровольно появиться в суде», — сказал правозащитник.

По его словам, бывший глава государства готов прибыть в суд 17 января, в этот день он вернется на Украину.

Головань добавил, что ранее суд выдал постановление о задержании экс-президента Украины с целью доставки на слушание по делу о государственной измене, а также ходатайство о применении в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что судья попала в базу «Миротворца» после решения об аресте имущества Порошенко в рамках дела о госизмене.

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