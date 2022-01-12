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Байден заявил о попытке госпереворота в США в 2021 году

Байден: штурм Капитолия в 2021 году является попыткой госпереворота в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота. Об этом сообщает New York Post.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы противостоять силам в Америке, которые ценят власть выше принципов. Против сил, которые попытались совершить попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, выдумав обвинения в мошенничестве и стремясь украсть выборы 2021 года у народа», — заявил Байден во время выступления в Атланте.

Президент США также призвал сенат отказать от своего обычного порога в 60 голосов, чтобы принять несколько законопроектов о реформе выборов.

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп возмущен тем, что его бывшие сотрудники дают показания комиссии Палаты представителей, расследующей штурм Капитолия 6 января 2021 года.

В частности, Трамп недоволен, что бывший глава администрации Белого дома Марк Медоуз и «десятки других помощников» поделились большим количеством материалов, которые его компрометируют.

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