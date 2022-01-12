Песков отреагировал на заявление Зеленского по деэскалации конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявленная украинским лидером Владимиром Зеленским деэскалация конфликта на Донбассе невозможна без выполнения минских договоренностей.

«Прежде чем предметно договариваться, надо выполнять договоренности», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не считают позицию Зеленского «правильной практикой». Песков также рассказал об отсутствии конкретной даты переговоров в нормандском формате.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время предметно договариваться о деэскалации в Донбассе, а Киев уже готов к «необходимым решениям» во время нормандского саммита.

Песков отмечал, что в настоящее время нельзя говорить об успехах в переговорах по Украине, несмотря на недавнюю беседу замглавы президентской администрации Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции.

Козак в свою очередь сказал, что Берлин и Париж не видят альтернативы Минским соглашениям.