Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Первый канал хамит давно»: Лоза рассказал о других истцах 13:11
Кендалл Дженнер оправдалась за непристойное платье на свадьбе подруги 13:03
Норвежский тренер шокирован скандалом с запрещенными смазками на Кубке... 13:01
Пенсии россиян могут проиндексировать уже с 1 января 12:58
Леонида Куравлева экстренно прооперировали 12:58
«АвтоВАЗ» назвал самые популярные модели Lada в 2021 году 12:58
Байден в третий раз назвал Харрис президентом США 12:55
Кехман рассказал, как отремонтирует МХАТ 12:52
КХЛ объявила об отмене московского дерби 12:49
Названы самые популярные у россиян врачи для онлайн-лечения 12:49

Премьер Латвии оценил вероятность войны России с НАТО

Премьер-министр Латвии Кариньш: война России с НАТО практически немыслима

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает почти немыслимым военный конфликт между Россией и НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас. Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав, а также где НАТО может размещать войска», — сказал политик.

По словам Кариньша, военный конфликт между Россией и НАТО стал бы худшим сценарием.

«Если будет война, то НАТО готово, но война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война»,— заключил премьер-министр Латвии.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. 12 января началась первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО (СРН) по российским инициативам по безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть