Премьер Латвии оценил вероятность войны России с НАТО

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает почти немыслимым военный конфликт между Россией и НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас. Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав, а также где НАТО может размещать войска», — сказал политик.

По словам Кариньша, военный конфликт между Россией и НАТО стал бы худшим сценарием.

«Если будет война, то НАТО готово, но война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война»,— заключил премьер-министр Латвии.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. 12 января началась первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО (СРН) по российским инициативам по безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.