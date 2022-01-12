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В Совфеде раскритиковали требование Госдепа по маневрам России вблизи Украины

Сенатор Джабаров: США нужно резко ответить, чтобы они перестали контролировать шаги России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров подверг критике Госдеп США, который потребовал от Москвы объяснений относительно проведения военных учений близ Украины. Об этом сообщает Life.

Он выразил мнение, что американские власти всеми силами пытаются сорвать переговоры по нормализации отношений с Россией.

«Мне кажется, что США становятся каким-то Центральным комитетом партии, которая у нас когда-то существовала, в котором согласовывался каждый шаг в каждом регионе Советского Союза. Если у нас кто-то чихнет, это тоже надо объяснять Госдепу», — сказал сенатор, подчеркнув, что Россия проводит маневры на собственной территории.

Джабаров добавил, что Вашингтону нужно дать резкий ответ, чтобы там наконец поняли, — пора оставить Россию в покое.

Ранее официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ожидает, что Москва раскроет цель маневров российской армии рядом с украинской границей или полностью прекратит учения.

На подобные заявления Россия неоднократно отвечала, что проводит учения исключительно на своей территории и имеет на это собственное право.

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