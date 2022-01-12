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Украинец набил тату с лицом Порошенко на ягодицы

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panini_evgen/Instagram

Житель Харькова Евгений Ивашко показал пользователям Instagram татуировку с лицом Петра Порошенко, которую сделал на ягодицах. Ранее украинец набил себе на лбу татуировку в виде надписи «Кернес жив».

Изображение представляет собой бывшего украинского президента, заточенного в тюремную камеру. Под изображением красуется подпись «В тюрьме сейчас макароны».

«Ждем Петра Алексеевича. Полное завершение тату 17-го числа», — написал Ивашко в своем аккаунте Instagram. Вероятнее всего, мужчина намекнул на заявленную дату возвращения Порошенко на Украину.

Ранее стало известно, что Порошенко увеличил траты на юридические услуги в 88 раз — с 124,6 тыс. гривен в октябре до 10,99 млн (более $400 тыс.).

Печерский районный суд Киева тем временем наложил арест на все имущество и активы бывшего президента.

17 декабря Порошенко уехал из страны, в этот день ему попытались вручить повестку в суд по «угольному делу». Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

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