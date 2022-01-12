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Посол Антонов призвал США «сделать совсем немного»

Посол РФ в США Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, то Вашингтону стоит отказаться от привычной агрессивной риторики в отношении Москвы. Слова дипломата приводятся в публикации российского диппредставительства в Facebook.

«Для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — заявил Антонов.

Дипломат отметил, что в настоящее время НАТО пытается доминировать, однако РФ не допустит развития событий, которые подрывали бы ее суверенитет и безопасность.

Ранее Антонов заявил, что в настоящий момент отношения России и США стали крайне опасными.

По его словам, в последние годы военная активность НАТО значительно активизировалась. Дипломат рассказал, что в непосредственной близости от России проводится около 40 крупных военных учений, а США значительно увеличили свои стратегические полеты вдоль российских границ, во время которых они тренируют запуски крылатых ракет по целям на территории России.

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