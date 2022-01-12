Власти США посоветовали Кремлю сосредоточиться на борьбе с COVID-19

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд посоветовала российским властям, которые «ищут конфликта» на мировой арене, остановить «безудержное» распространение коронавирусной инфекции в стране. Ее слова приводит РИА «Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства имела в виду обострение ситуации вокруг Украины.

«В то время когда коронавирус безудержно распространяется по России, как и в других местах, и только половина населения вакцинирована, Кремль должен объяснить российскому народу, почему он ищет потенциально кровавый, с последствиями, конфликт, а не фокусируется на здоровье граждан и примечательных вызовах для России в вопросе построения лучших условий, чем были», — сказала заместитель главы Госдепартамента во время брифинга.

Нуланд отметила, что Москве меньше всего нужно противостояние с Киевом, в частности и Западом, в общем. По ее словам, Украина — не агрессор в этом конфликте.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет восстановить миропорядок, существовавший во времена СССР.