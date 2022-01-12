Захарова усмотрела противоречие в словах Блинкена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и политикой Вашингтона наблюдается противоречие. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как указала дипломат, глава Госдепа заявил, что одной из целей Соединенных Штатов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности является защита основных принципов международных отношений. В них Блинкен отметил недопустимость силового изменения границ, ограничения участия в союзах и установления сфер влияния.

«Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает «суверенитет Косово» и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?» — задалась вопросом Захарова, комментируя высказывание американского госсекретаря.

По ее словам, США и раньше могли это делать в отношении регионов, к которым не относятся, а также где у них нет международно-правового мандата на урегулирование там конфликтных ситуаций, «раз принципиально против установления сфер влияния».

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