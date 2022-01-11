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Посольство России назвало переворачиванием фактов заявления США о вызванном Москвой кризисе

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Заявления США о том, что Россия своими действиями вызвала кризис в сфере безопасности, являются переворачиванием фактов с ног на голову. Об этом сообщается в заявлении посольства РФ в Вашингтон, которое опубликовано в аккаунте дипмиссии в Twitter.

«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о «кризисе в области безопасности, вызванном Россией», — в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», — указано в сообщении.

Ранее Шерман на своей странице в Twitter написала, что обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящее заседание Совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января. В этом контексте она, в частности, сообщила, что США «призывают к деэскалации и реагированию на кризис в области безопасности, вызванный Россией».

В Женеве 10 января завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Рябков по итогам встречи позднее заявил, что дискуссия с США в Женеве по гарантиям безопасности прошла «потрясающе». Он подчеркнул, что не теряет оптимизм в связи с предстоящими переговорами и всегда им руководствуется.

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