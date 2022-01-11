В ДНР обвинили Киев в переброске радикалов в Донбасс

В Донбассе заметили боевиков радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), передает «Донецкое агентство новостей». По словам заместителя начальника управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, группа радикалов находится около села Новоселовка Вторая, которое располагается на подконтрольной Киеву территории.

«В зону ответственности 1-го батальона 25-й бригады в район населенного пункта Новоселовка Вторая установлено прибытие отдельной штурмовой роты боевиков-националистов ДУК «Правый сектор», — пояснил Басурин, также отметив, что не исключает роста напряженности из-за радикалов.

Стоит отметить, что село Новоселовка Вторая, где были замечены боевики, находится неподалеку от линии соприкосновения сторон — к северу от города Ясиноватая, который контролируется силами ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские силовики подорвались на своей же мине в Донбассе.