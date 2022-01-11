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В Белоруссии запретили телеканал «Деда Мороза»

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В Белоруссии прекратили вещание пять иностранных телепрограмм, передает «БелТА». По информации агентства, из списка разрешенных к вещанию на территории страны были исключены «Телеканал «Деда Мороза», Ultra 4K Extreme, Bridge TV Classic, Bridge TV Dance и «Твой дом — твоими руками».

Это решение связано с тем, что у данных телепрограмм истек срок действия разрешения на вещание, которое выдается министерством информации Белоруссии. При этом за продлением разрешений владельцы иностранных телеканалов в ведомство пока не обращались.

Список разрешенных телеканалов в Белоруссии постепенно уменьшается с прошлого года. В частности, в 2021 году свое вещание в республике прекратили российские RTVI, RUSSIAN MUSICBOX и «Мама». Кроме того, за нарушение закона «О рекламе» был закрыт европейский Euronews.

Впрочем, закрытие коснулось не только телеканалов, но и других СМИ. К примеру, в Белоруссии прекратила выходить «Комсомольская правда» после ареста журналиста издания, а с 1 января 2022 года остановило свое работу информационное агентство «Интерфакс-Запад».

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