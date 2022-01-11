Захарова назвала околесицей заявления, что РФ — «агрессор» в ситуации с Казахстаном

Заявления о том, что Россия в ситуации с Казахстаном является «агрессором», — это околесица. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Эта операция привела к прекращению кровопролития, она его остановила. И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия — агрессор », — отметила дипломат

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в массовым беспорядкам в Казахстане привело то, что «деструктивные силы» воспользовались протестами местных жителей из-за поднявшихся цен на газ. По мнению российского лидера, в Казахстане были применены так называемые майданные технологии. Среди них – элементы силовой и информационной поддержки протестов.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.