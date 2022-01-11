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Казахстан обнародует доказательства подготовки террористической атаки на страну

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Reuters

Власти Казахстана намерены в ближайшее время представить миру новые свидетельства подготовки и проведения террористической агрессии против страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ноту постоянного представительства республики в Совбезе ООН об обстановке в стране.

«В ходе террористических атак были захвачены два аэропорта, дороги и железнодорожные участки в некоторых частях страны были заблокированы, машины скорой помощи и пожарных служб были атакованы толпой. Хорошо организованные беспорядки одновременно охватили 11 регионов», — говорится в публикации.

В заявлении указано, что в ближайшем будущем после проведения предварительного расследования Казахстан представит международному сообществу дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против страны.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что иностранные боевики принимали участие в незаконных протестах на территории республики для захвата власти.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

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Протесты в Казахстане
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