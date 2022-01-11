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Северная Корея запустила «неизвестный снаряд» в сторону Японского моря

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KCNA/Reuters

КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил о запуске в текстовом сообщении журналистам, не вдаваясь в подробности, отмечает агентство.

5 января стало известно, что КНДР провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года.

Ракета была выпущена в 10:17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, расположенного на побережье Японского моря. В связи с испытаниями Япония направила КНДР ноту протеста.

Кроме того, США и еще несколько государств призвали КНДР прекратить ракетные испытания и начать переговоры о денуклеаризации.

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