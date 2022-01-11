Глава МИД Израиля заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил в своем Twitter, что заразился коронавирусом.

«Действительно, у меня диагностирован коронавирус. Я чувствую себя отлично, так как привит. Идите делать прививки, надевайте маски, мы переживем это вместе», — написал министр.

Сейчас он находится дома в изоляции. Как пишут израильские СМИ, вероятно, Лапид заразился от одного из своих охранников. Также сообщается, что в течение предыдущего дня он находился в непосредственной близости с премьер-министром Нафтали Беннетом и другими высокопоставленными политиками.

Лапид должен был провести собрание своей партии «Еш Атид» в понедельник днем, но отменил его из-за подозрения на COVID-19.

Ранее Израиль разрешил въезжать в страну иностранным гражданам, вакцинированным от коронавируса рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V».