Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Новый минерал открыли на Камчатке 01:31
Газзаев объяснил, что добавит возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА 01:22
Берни Сандерс назвал главную ошибку демократов 01:22
Церемония прощания с телеведущими братьями Богдановыми прошла в Париже 01:08
Украинский депутат: США уже договорились с Россией не принимать Украину в НАТО 01:07
Лыжники сборной Швеции и Норвегии подозреваются в жульничестве со смазками 01:04
США и еще пять стран призвали КНДР прекратить ракетные испытания 01:03
В Госдепе оценили предложения США России в Женеве 00:51
Мостовой о Сергееве: нужен ли он «Зениту», сможет ли играть там 00:49
Политолог объяснил, почему США не интересуют интересы властей Украины 00:44

Глава МИД Израиля заразился коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил в своем Twitter, что заразился коронавирусом.

«Действительно, у меня диагностирован коронавирус. Я чувствую себя отлично, так как привит. Идите делать прививки, надевайте маски, мы переживем это вместе», — написал министр.

Сейчас он находится дома в изоляции. Как пишут израильские СМИ, вероятно, Лапид заразился от одного из своих охранников. Также сообщается, что в течение предыдущего дня он находился в непосредственной близости с премьер-министром Нафтали Беннетом и другими высокопоставленными политиками.

Лапид должен был провести собрание своей партии «Еш Атид» в понедельник днем, но отменил его из-за подозрения на COVID-19.

Ранее Израиль разрешил въезжать в страну иностранным гражданам, вакцинированным от коронавируса рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть